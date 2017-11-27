ФСБ тисне на Сущенка, щоб змусити його зізнатися в шпигунстві - адвокат

Адвокат заявив, що ФСБ РФ тисне на українського журналіста Романа Сущенка з метою змусити його зізнатися в шпигунстві.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Фейгін сказав журналістам, коментуючи продовження арешту Сущенку до 30 січня 2018 року.

«Зараз ми підійшли до такого піку цієї справи, коли у слідства є остання можливість домогтися від Романа зізнань, згоди співпрацювати зі слідством. Роман не тільки не визнав вину - загалом, він зі слідчим і не спілкується, крім побутових питань та питання зустрічі з родичами», - сказав Фейгін.

«Хочу наголосити - тиск на Романа здійснюється на предмет того, щоб він визнав вину, він має психологічний характер. Але, однак, Роману нав’язують думку, що це може посприяти пом'якшенню покарання», - додав адвокат.

За його словами, позиція Сущенка в такій ситуації єдино правильна, оскільки справа має політичний характер і згода зі слідчим буде призвести до «більш згубних наслідків».

Фейгін додав, що про це свідчать інші випадки з українськими політв'язнями, які написали явку з повинною - ніхто з них додому не повернувся, хоча багатьох, як у випадку Миколи Карпюка та Станіслава Клиха, змусили зізнатися із застосуванням фізичного насильства.

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Також адвокат наголосив, що захист оскаржить сьогоднішнє рішення суду про продовження арешту Сущенку.

Він додав, що український адвокат Сущенка Євген Пронін з України подаватиме позов проти російської сторони за тримання Сущенка під вартою понад 14 місяців.

За словами Фейгіна, слідство розраховує, що за ці два місяці Сущенка та захист ознайомляться з матеріалами справи. Він додав, що захист вже ознайомився з 5 із 10 томів справи.

Як повідомляв УНІАН, ФСБ РФ 30 вересня 2016 року в Москві затримала кореспондента «Укрінформу» Сущенка, назвавши його співробітником української розвідки, який нібито «цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації, що становлять державну таємницю».

Кримінальну справу стосовно журналіста було порушено за статтею «шпигунство».

21 жовтня Фейгін повідомив, що слідство у справі Сущенка завершено.

Як відомо, в травні 2016 року Верховний суд Чечні засудив українців Клиха і Карпюка до 20 і 22,5 років ув'язнення, відповідно, в колонії суворого режиму за нібито участь у банді, вбивство і замах на вбивство російських військовослужбовців.

За версією російського слідства, Клих і Карпюк під час першої чеченської війни створювали в Україні групи для участі в боях проти російських військ за незалежну Чечню.

Міністерство юстиції України неодноразово направляло в Росії запити про передачу Карпюка і Клиха.

Під час "слідства" до українців для вибивання свідчень застосовували тортури, які, за словами правозахисників, вплинули на психічне здоров'я Клиха.