На Львівщині суд заарештував мера, який пропонував 2 тисячі доларів хабара поліцейському

Галицький районний суд Львова обрав запобіжний захід меру одного із міст на Львівщині, якого затримали під час надання хабара поліцейському у розмірі 2 тис. дол.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Львівської області, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у сумі 64 тис. грн суд обрав 14 грудня.

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Крім цього, чоловіка відсторонено від займаної посади терміном на два місяці.

Також у відомстві зазначили, що 13 грудня прокурором Львівської області посадовцю було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Досудове розслідування триває.

Як повідомляв УНІАН, 12 грудня правоохоронці Львівщини затримали міського голову одного із міст області під час спроби надання поліцейському 2 тис. доларів хабара за закриття справи щодо зловживання владою посадовцями органу місцевого самоврядування при закупівлях сміттєзбиральної техніки за бюджетні кошти.