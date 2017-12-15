Переселенці та учасники АТО Житомирщини можуть отримати гранти на розвиток бізнесу - ОДА

Переселенці та учасники антитерористичної операції Житомирщини можуть отримати гранти на розвиток бізнесу. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, переселенці, учасники АТО, які проживають у Житомирі та Житомирській області, можуть долучитися до участі у програмі із розвитку самозайнятості та професійної орієнтації.

Організатор проекту – Фонд громади Житомира у співпраці із Міжнародною організацією з міграції (МОМ) за фінансової підтримки Уряду Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії (DFID ‐ UK Department for International Development).

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До участі у проекті запрошуються переселенці з Донецької, Луганської областей та Криму, учасники АТО та місцеві мешканці віком 18-60 років.

Програма передбачає видачу грандів на придбання обладнання: для самозайнятості до 625 фунтів стерлінгів, а також оплату курсів професійної орієнтації – до 350 фунтів стерлінгів.

Детальніше про те, як можна долучитися до цього проекту, можна дізнатися на сайті Житомирської облдержадміністрації.

Заявки на участь у програмі приймають до 30 грудня 2017 року включно. Передбачається конкурсний відбір кандидатів на участь у програмі.