Долар і євро на міжбанку скачуть

Сьогодні на міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,6055/7,6240, на 11.00 звузився спред - 7,6080/7,6215, а на 12.00 ціни знизилися до 7,6065/7,6140. На момент закриття цінові рівні піднялися до 7,6090/7,6160 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг», о 12.00 Нацбанк вийшов на ринок (на аукціоні) з ціною відсікання щодо валютної пари USD/UAH – 7,6300.

Рублевий ринок відкрився на рівнях 0,2453/0,2463, на 11.00 ціни піднялися до 0,2457/0,2465, а на 12.00 концентрувалися в діапазоні 0,2457/0,2464. На момент закриття торгів ціни знову підвищилися - 0,2458/0,2465.

У Росії курс долар-рубль упав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 30,100 (-0,4000).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні змінювалися в діапазоні 1,4050/1,4140.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,7065/10,7385, на 11.00 ціни пішли вгору - 10,7310/10,7655, а на 12.00 впали до 10,7260/10,7490. На момент закриття торгової сесії цінові показники з EUR/UAH досягли рівня 10,7070/10,7355.

За даними Національного банку України, середньозважений курс сьогоднішніх торгів стосовно долара склав 760,54 грн. за 100 дол.

Загальний обсяг купівлі валюти на міжбанку в доларовому еквіваленті склав 224,469 млн. дол., продажу – 221,695 млн. дол., зокрема купівля долара США – 122,941 млн. дол., продаж – 117,129 млн. дол.