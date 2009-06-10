Президент підписав закони, які забезпечують захист прав дітей

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення захисту прав дітей”.

Текст документу обнародуваний на офіційному сайті глави держави.

Як повідомляв УНІАН, 21 травня Верховна Рада внесла зміни до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення захисту прав дітей.

Згідно із законом, під час вирішення спору щодо участі одного з батьків у вихованні дитини береться до уваги ставлення батьків до виконання своїх обов’язків, особиста прихильність дитини до кожного з них, вік дитини, стан її здоров’я та інші обставини, що мають істотне значення, у тому числі стан психічного здоров’я одного з батьків, зловживання ним алкогольними напоями або наркотичними засобами.

Під час розгляду справи малолітня або неповнолітня особа має також такі процесуальні права безпосередньо або через представника чи законного представника висловлювати свою думку та отримувати його допомогу у висловленні такої думки; отримувати через представника чи законного представника інформацію про судовий розгляд; здійснювати інші процесуальні права і виконувати процесуальні обов’язки, передбачені міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України.

Суд роз’яснює малолітній або неповнолітній особі її права та можливі наслідки дій її представника чи законного представника, у разі якщо цього потребують інтереси цієї особи і за віком та станом здоров’я вона може усвідомити їхнє значення.

Суд сприяє створенню належних умов для здійснення малолітньою або неповнолітньою особою її прав, визначених законом та передбачених міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України.

Суд може призначити або замінити законного представника за клопотанням малолітньої або неповнолітньої особи, якщо це відповідає її інтересам.

Закон набуває чинності з дня опублікування.

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Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення прав дитини, над якою встановлено опіку чи піклування”, ухвалений парламентом 21 травня.

Текст документу розміщено на офіційному сайті глави держави.

Згідно з законом, встановлення опіки та піклування не припиняє права дитини на отримання пенсії, аліментів, відшкодування шкоди у зв’язку з втратою годувальника та інших соціальних виплат, призначених дитині відповідно до законів, а також права власності дитини на ці виплати.

Опікун самостійно здійснює витрати, необхідні для задоволення потреб підопічного, за рахунок пенсії, аліментів, відшкодування шкоди у зв’язку з втратою годувальника, допомоги на підопічну дитину та інших соціальних виплат, призначених на підопічну дитину відповідно до законів, доходів від майна підопічного тощо.

Одноразова допомога, призначена опікуну, вважається власністю дитини. Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, призначається особам, визначеним у встановленому законом порядку опікунами чи піклувальниками дітей, які позбавлені батьківського піклування. Така допомога вважається власністю дитини.