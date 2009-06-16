У Києві з'являться Кондомати

Купити презерватив вдень і вночі дадуть змогу спеціальні Кондомати або автомати з продажу виробу номер 2. Їх починають розміщати у столиці – в місцях, де найбільше молоді. Рожевий автомат з п‘ятьма кнопочками – вставляєш купюру – отримуєш гумку. Поки цей Кондомат – один – у нічному клубі, влітку по Києву їх поставлять 15.

Ідеолог боротьби зі СНІДом – Фонд Олени Франчук «АнтиСНІД» - запевняє: ця скринька – шлях до безпечного сексу: купувати тут презервативи психологічно легко та можна у будь-який час. Нині ж студенти скаржаться: вночі більшість аптек не працює, а безкоштовно презервативи роздають нечасто.

Ціни – як в аптеці. Для заможних - класу преміум, для студентів – варіант: «дешево, але сердито» - такі автомати поставлять у гуртожитках - заявки на встановлення вже є від прогресивних Могилянки та Університету імені Шевченка. Зламати Кондомат майже неможливо, запевняють виробники.

До кінця року у столиці обіцяють встановити до півтисячі автоматів.

ICTV