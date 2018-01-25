Медики не поставили остаточний діагноз засудженому українцю Балуху – адвокат

Медики не поставили остаточного діагнозу за станом здоров’я засудженому в анексованому Криму українському активісту Володимиру Балуху, повідомила захисник Балуха Ольга Дінзе.

Читайте такожОкупанти у Криму засудили Балуха до 3 років і 7 місяців колонії: МЗС обіцяє посилити тиск на РосіюУ коментарі Крим.Реалії вона повідомила, що активіста, як і раніше, турбують болі в спині і супутні захворювання, однак належної медичної допомоги в умовах СІЗО Балух не отримує.

«Те лікування, яке було призначене за попереднім діагнозом, не є ефективним ... Поки що ми чекаємо вирішення питання щодо запобіжного заходу – розгляду скарги. Звертатися на даний час у суд першої інстанції, просити привести до нього медичного фахівця, ми можемо не встигнути – поки наші заяви доходять, справи передаються і закріплюються за іншим судом», – пояснила адвокат.

Вона уточнила, що рідні передали в СІЗО ліки для Балуха.

Підконтрольний Кремлю Роздольненський районний суд 16 січня засудив українського активіста Володимира Балуха, обвинуваченого в зберіганні боєприпасів, до трьох років і семи місяців колонії-поселення, штрафу в розмірі 10 тис. руб. (близько 4,6 тис. грн) і взяв його під варту під час засідання.

У ході розгляду справи Балух не раз скаржився на стан здоров’я, в зал суду викликали «швидку».

Міністерство закордонних справ України зажадало від Росії допустити лікарів до українського активіста.

Як повідомляв УНІАН, ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Володимир Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок.

Захист Балуха і правозахисники вважають, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України на подвір’ї його будинку.