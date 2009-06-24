Тимошенко призначила в.о. міністра транспорту

На сьогоднішній день обов`язки міністра транспорту та зв`язку України покладено на першого заступника міністра транспорту Василя ШЕВЧЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні на прес-конференції прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

Вона зазначила, що ще одного першого заступника міністра транспорту Володимира РАБОТНЬОВА звільнено з посади за власним бажанням.

«Я хотіла б зараз зазначити, що пана В.РАБОТНЬОВА, якого за власним бажанням звільнено з посади першого заступника міністра транспорту, сьогодні на засіданні уряду призначено радником прем`єр-міністра, тому там ніякої конфронтації немає й не потрібно там ніякої конфронтації шукати», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому вона підкреслила, що В.ШЕВЧЕНКО виконує свої обов`язки міністра, судячи з участі в сьогоднішньому засіданні Кабміну, професійно та якісно.

Як повідомляв УНІАН, 23 червня Верховна Рада України ухвалила рішення про відставку Йосипа ВІНСЬКОГО з посади міністра транспорту та зв`язку України за поданням прем`єр-міністра України Ю.ТИМОШЕНКО.