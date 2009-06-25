Контрольний пакет акцій банку «Надра» - у заставі з 2007 року

Контрольний пакет акцій, а саме 51% банку «Надра», перебуває в заставі з 2007 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила тимчасовий адміністратор банку «Надра» Валентина ЖУКОВСЬКА сьогодні на прес-конференції.

За її словами, акції було закладено під отримання зовнішньої позики в сумі 60 млн. дол.

Тимчасовий адміністратор повідомила, що вона ініціювала судовий процес за цією угодою.

В.ЖУКОВСЬКА сказала, що банк має намір виконати всі умови, необхідні для його рекапіталізації за участю держави, в тому числі й зменшення статутного капіталу. Проте, за її словами, на сьогодні немає конкретного плану зі зменшення статутного капіталу, оскільки існують зарубіжні акціонери, які загалом володіють близько 7% акцій і які зацікавлені в покращенні ситуації в банку й сприяють цьому.

Довідка УНІАН. Банк "Надра" розпочав свою діяльність 26 жовтня 1993 року.

Активи банку на 1 січня 2009 року становили 30 млрд. 547 млн. 480 тис. грн., зобов`язання – 28 млрд. 709 млн. 12 тис. грн., власний капітал – 1 млрд. 838 млн. 468 тис. грн., статутний капітал - 390,363 млн. грн.

Чистий прибуток ВАТ КБ «Надра» в 2008 році зменшився в 13,5 раза, порівняно з 2007 роком, і на 1 січня ц.р. становив 25,857 млн. грн.

За даними банку, на 1 січня 2009 р. його основними акціонерами були: Novartik Trading Limited (Кіпр), пряма участь – 60,9967%, Manmade Enterprises Limited (Кіпр), пряма участь – 30,7406%.

З 10 лютого ц.р. Національний банк України ввів тимчасову адміністрацію в банку «Надра» строком на один рік. Також для відновлення фінансового стану банку введено мораторій на задоволення вимог кредиторів строком на шість місяців.