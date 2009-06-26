Погода на завтра

27 червня на території України за прогнозами синоптиків очікується мінлива хмарність. У західній та південній частині пройдуть короткочасні дощі, грози, подекуди град та шквали 17-22 м/с, у прикарпатських областях та в Криму місцями сильні зливи; на решті території без опадів.

Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 17-22°, вдень 28-33°, у східних, Дніпропетровській та Запорізькій областях до 35°, на Прикарпатті місцями 24-26°; в Карпатах вночі 12-17°, вдень 18-23°.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

На Київщині утримається мінлива хмарність. Без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 17-22°, вдень 28-33°. По м. Києву температура вночі близько 20°, вдень 31-33°.

Температура води в Чорному морі прогріється до 23-25°, в Азовському морі - 24-27°, у Дніпрі біля Києва 23°.