Україні вигідно брати участь у вертолітній ініціативі НАТО

Участь України у вертолітній ініціативі НАТО ґрунтується на вигідних для держави фінансових умовах.

На цьому в інтерв’ю УНІАН наголосив заступник директора Департаменту НАТО Міністерства закордонних справ України Вадим ПРИСТАЙКО. Він, зокрема, прокоментував заяву народного депутата від Партії регіонів Вадима КОЛЕСНИЧЕНКА щодо нібито “безоплатної модернізації та передачі Україною у Фонд вертолітної ініціативи з посилення вертолітних можливостей НАТО двох виведених зі складу Збройних сил України вертольотів Мі-8”.

“Мабуть, народний депутат В.КОЛЕСНИЧЕНКО не обізнаний у суті даної вертолітної ініціативи. Йдеться про країни, які мають відповідні можливості, і Україна входить до цього кола. Наша держава готова приєднатися до цього проекту за двома напрямками: ремонт вертольотів, які є у союзників з НАТО, та підготовка пілотів”, - сказав В.ПРИСТАЙКО.

Як він наголосив, “це дуже корисний проект”. “Йдеться не лише про розвиток співпраці України з Альянсом та його конкретними країнами-членами у політичній та військового-технічній сферах, але й про фінансові питання”, - пояснив представник МЗС, зазначивши, що участь держави у проекті оплачується.

“Народний депутат абсолютно не знає, про що говорить”, - вважає В.ПРИСТАЙКО.

Він також зауважив, що до сьогодні про передачу чи продаж українських вертольотів домовленостей з партнерами по цій ініціативі немає. “Домовленості є про ремонт вертольотів ще радянського виробництва, які є в наявності у союзників, підготовку їхніх пілотів”, - уточнив експерт.

В.ПРИСТАЙКО також повідомив, що сьогодні вертольоти сімейства “Мі” використовують 8 нинішніх членів НАТО, які раніше входили до Варшавського договору.

“Якщо нам вдасться ще відремонтувати і продати деякі свої вертольоти, то це буде добре”, - підсумував В.ПРИСТАЙКО.

У свою чергу, військовий експерт Дмитро ТИМЧУК зазначив: “Якщо насправді постало питання про передачу чи продаж вертольотів, то необхідно, насамперед, вияснити скільки у Збройних силах є боєздатних для виконання завдань екіпажів, і скільки, власне, вертольотів є у боєздатному стані”.

За його словами, якщо проаналізувати фінансування і зміст програми Міністерства оборони Україні з модернізації авіаційної техніки, то вертольоти Мі-8 до цього переліку взагалі не входять.

*** Країни НАТО Франція і Велика Британія виступили з ініціативою створити в рамках організації фонд, кошти якого спрямовувати на посилення “вертолітних спроможностей” Альянсу, зокрема, для більш ефективного ведення операції в Афганістані.

За оцінками експертів, долучення України до цього проекту матиме позитивні для держави результати у політичній, військово-технічній та економічній сферах.