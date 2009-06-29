Великий православний хрест на дворі відволіче молодь від пива й розваг

У Донецькій області в одному з міських дворів Краматорська з ініціативи жителів встановлений великий православний хрест, відлитий із залізобетону.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Донецької єпархії Української православної церкви Московського патріархату, благословив установлення хреста протоієрей Іоанн УСТИМЕНКО, а з боку міських властей дозвіл надав заступник Краматорського міського голови Станіслав ЗАХАРОВ. Ієрей Сергій КАПІТОЛЕНКО, який освятив хрест, закликав мешканців дбайливо ставитися до символу православ`я, адже цей хрест – «така ж святиня, як хрести і ікони в храмах».

Хрест встановлювали самі мешканці, і хоча місце для нього є не зовсім звичним, вони вірять, що близькість до православної святині дасть змогу їх душам стати добрішими і чистішими.

«Ми облагородимо територію навколо хреста, посадимо квіти, тут буде дуже красиво, - поділився своїми думками житель Краматорська, один з ініціаторів установки хреста. - Коли вночі включаємо неонове підсвічування, здається, що білий хрест як би парить в темноті!». На думку жителів, «молодь, що живе тут, повинна думати не тільки про пиво і розваги, а й залучатиметься до православ`я».