Адвокати Remington Worldwide Limited звинувачують Корнійчука у тиску на суди

На переконання адвокатів В’ячеслава ЛИЧА та Владислава РЕЗНІКОВА, які представляють інтереси компанії “Remington Worldwide Limited”, перший заступник міністра юстиції України Євген КОРНІЙЧУК руками прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО намагається вплинути на українські суди та правоохоронні органи. Про це вони заявили на сьогоднішній прес-конференції.

За словами В.ЛИЧА, 6 жовтня 2008 року Арбітражним інститутом Торгової палати Стокгольма було порушено арбітражний спір за позовом компанії “Remington Worldwide Limited” (Гібралтар) проти України. “У жовтні 2009 року ця європейська правова інституція має винести рішення на користь позивача, який 7 років намагається стягнути з державної компанії НАЕК “Енергоатом” борг за поставлене обладнання для Запорізької АЕС.

При цьому В.ЛИЧ наголосив, що звичайний господарський спір має всі шанси набути ознак міжнародного скандалу. “Причиною цього став лист першого заступника міністра юстиції Є.КОРНІЙЧУКА до прем’єр-міністра України, у якому міститься пропозиція дати розпорядження керівництву СБУ, МВС та Генпрокуратури застосувати міри щодо компанії “Remington Worldwide Limited” та до судів, які виносили рішення на нашу користь”, - сказав він. На переконання адвоката, “мотивація подібного прохання чиновника є абсолютно зрозумілою: максимальне затягування виплати заборгованості шляхом здійснення щодо компанії, інтереси якої ми представляємо, репресивних заходів”.

“Зважаючи на позитивну резолюцію прем’єра на листі, можемо стверджувати: дії заступника міністра завдали непоправної шкоди іміджу Ю.ТИМОШЕНКО на передодні президентських виборів, оскільки у Стокгольмському арбітражі подібний тиск на позивача неодмінно буде витлумачений як намагання держави розправитися з тим, кому вона програє. Пан КОРНІЙЧУК підставив прем’єра під черговий серйозний політичний удар”, - зазначив В.ЛИЧ.

Крім того, одним із засновників компанії “Remington Worldwide Limited” є громадянин США. “У Сполучених Штатах діє закон про організації, які стали жертвами рекету та корупції (Racketeer Influenced Corrupt Organizations Act - УНІАН). Згідно з цим законом США захищають своїх громадян від свавілля чиновників будь-якої держави. Тому справа про тиск на “Remington Worldwide Limited” найближчим часом буде розглядатися в одному із судів США”, - додав адвокат В.РЕЗНІКОВ.

Довідка УНІАН. У 1999 р. ДП НАЕК “Енергоатом” в особі Запорізької АЕС закупило у ЗАТ НВО “Електрокераміка” (Росія) обладнання у вигляді ОПН-750 на суму 33 мільйони доларів. Більша частина обладнання так і не була оплачена. У 2002 р. росіяни поступились правом вимоги по мировій угоді гібралтарській компанії “Remington Worldwide Limited”. У 2002 р. за рішенням Арбітражного суду Санкт-Петербурга і Ленінградської області з ДП НАЕК “Енергоатом” на користь “Remington Worldwide Limited” було вирішено стягнути 23 080 000 доларів. Від подальшого оскарження рішення про стягнення заборгованості “Енергоатом” відмовився.