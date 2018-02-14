Як Україні позбавитися лідерства за кількістю позовів у Європейському суді з прав людини

Чому проти України так багато скарг у ЄСПЛ? Існують дві кардинальні причини цього. Перша з них полягає в тому, що українська влада — і попередня, і, на жаль, нинішня — не кладе в основу своєї діяльності повагу до прав і свобод людини. Політична доцільність, політичні проекти, політичні мрії та прожекти вважаються більш важливими в практичній політичній діяльності, ніж права українських громадян і будь-якої людини на території України.

Але ситуацію ускладнює й те, що на цю проблему накладається інша — корупція в Україні, яка не тільки призводить до збагачення тих, хто перебуває при владі, але й суттєво викривляє роботу юридичної системи в країні.

Правова система в нашій країні, на жаль, до сьогоднішнього дня не організована належним чином, вона не налаштована на розв’язання правових конфліктів

Друга причина пов’язана з організацією правової системи в Україні. А правова система в нашій країні, на жаль, до сьогоднішнього дня не організована належним чином, вона не налаштована на розв’язання правових конфліктів. Навпаки, вона організаційно налаштована на те, щоб супроводжувати правові конфлікти якомога довше з бажанням або очікуванням того, що в майбутньому правовий конфлікт якось розв’яжеться сам по собі або якимось чином видозміниться.

Сьогодні ж маємо тисячі випадків, коли конфлікт не розв’язується в Україні, не захищаються права людини на території України

Тож для того, щоб позбутися цих причин великої кількості позовів проти Україні в ЄСПЛ, потрібно правильно переформатувати правову систему країни, аби вона могла сама розв’язувати конфлікти. Тоді ці конфлікти не потрібно буде виносити на європейський рівень. Сьогодні ж маємо тисячі випадків, коли конфлікт не розв’язується в Україні, не захищаються права людини на території України, тому ця проблема далі потрапляє до Європейського суду з прав людини, ЄСПЛ виносить відповідне рішення, але це рішення Європейського суду фактично не виконується на території України… Тож знову продовжуються суди, паперова робота різних міністерств, робота «ні про що», і в підсумку знову та первинна проблема - порушення прав людини - залишається нерозв’язаною.

Якщо на цих двох напрямках ми спільними зусиллями досягнемо позитивних зрушень, я думаю, що кількість проблематики в ЄСПЛ суттєво зменшиться.

Микола Сірий, старший науковий співробітник Інституту держави і права ім. В. Корецького НАН України, адвокат