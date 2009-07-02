Українці перепливли Босфор

45-річний севастопольський плавець-марафонець Олег СОФЯНИК і 65-річний марафонець із Черкас Олександр ТОЛБАТОВ учора в Стамбулі здійснили 6-кілометровий заплив через протоку Босфор.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив голова громадської організації "Об`єднання підтримки й розвитку молоді та спорту в місті Севастополі" Олександр СИНЯВСЬКИЙ, який отримав інформацію по телефону від самого О.СОФЯНИКА.

За інформацією О.СИНЯВСЬКОГО, стартувавши рано вранці від фортеці Румеліхе-сар у європейській частині Стамбулу, марафонці пропливли 6 кілометрів приблизно за півгодини, в умовах сильної попутної течії й при температурі води 16 градусів. Українських плавців супроводжували турецькі колеги в гідрокостюмах.