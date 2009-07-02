Сертифікати зовнішнього тестування додому більше надсилати не будуть

Український центр оцінювання якості освіти змінив порядок доставки сертифікатів з результатами зовнішнього оцінювання його учасникам. Якщо раніше повідомлялося, що сертифікати будуть надіслані рекомендованими листами, то тепер учасники самі мають прийти по них.

Про це УНІАН повідомили в Інформаційному центрі незалежного оцінювання.

"У зв’язку з численними зверненнями до Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) із проханням відмовитися від адресної форми надсилання сертифікатів, а також зважаючи на фінансові проблеми, прийнято рішення про зміну форми надсилання сертифікатів", - йдеться у повідомленні УЦОЯО.

Відтак, учасники зовнішнього оцінювання вже зараз можуть отримати свої сертифікати за місцем реєстрації для участі в тестуванні. Після 15 липня сертифікати можна буде одержати у відповідних регіональних центрах оцінювання якості освіти. Адресу, звідки потрібно забрати сертифікат, кожен учасник може уточнити на своїй персональній сторінці на сайті www.testportal.gov.ua.

Нагадаємо, 25-26 червня 2009 р. сертифікати з результатами зовнішнього оцінювання було відправлено до пунктів реєстрації м. Києва, Київської, Львівської, Черкаської, Рівненської, Волинської, Луганської, Донецької областей, а 29 червня 2009 р. – до решти регіонів України.

Цьогорічна сесія зовнішнього оцінювання тривала з 6 травня до 5 червня та охоплювала 8 навчальних предметів. Під час неї було написано понад 1 млн. 100 тисяч тестових робіт.