Газпром назвав ціну на газ для України у третьому кварталі

Ціна на російський газ для України в третьому кварталі 2009 р. становитиме 198 дол. за тис. куб. м. Про це повідомив офіційний представник ВАТ "Газпром" Сергій КУПРІЯНОВ, передає РБК.

За його словами, озвучені раніше цифри в розмірі 194 дол. і 155 дол. за тис. куб. м для третього й четвертого кварталів, відповідно, були прогнозними розрахунками.

«На сьогодні, з урахуванням зміни ситуації на ринку нафтопродуктів, ціна для третього кварталу була відкоригована», - сказав він.

С.КУПРІЯНОВ повідомив також, що прогнозною ціною газу для четвертого кварталу залишається 155 дол. за тис. куб. м, проте вона уточнюватиметься відповідно до формули, прописаної в газових контрактах між Україною і Росією.

Нагадаємо, в першому кварталі 2009 р. ціна на газ для споживачів України становила 360 дол. за тис. куб. м. У другому кварталі ціна газу для України становила 280 дол. за тис. куб. м.

Як повідомляв УНІАН, за розрахунками Секретаріату Президента, ціна російського газу для України в третьому кварталі 2009 року становитиме 199-200 дол. за тис. куб. м, а в четвертому кварталі 2009 року ще нижче – близько 190 дол. за тис. куб. м. У першому кварталі 2010 року ціна російського газу для України може становити 240 дол. за тис. куб. м.

Довідка УНІАН. Згідно з підписаним між ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» контрактом на постачання газу українським споживачам, ціна на газ на 2009 рік розрахована за європейською формулою ціни зі знижуючим коефіцієнтом 0,8 (базова ціна – 450 дол. за 1000 куб. м). Таким чином, у першому кварталі 2009 року ціна на газ для України становила 360 дол. за 1000 куб. м, у другому кварталі – 270,5 дол. Ціна змінюється за формулою щокварталу.