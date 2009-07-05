Адмірал обіцяв молодим лейтенантам службу на нових корветах

4 липня у Севастопольському військово-морському інституті імені П.С.Нахімова відбулась урочиста церемонія випуску лейтенантів.

Як передає кореспондент УНІАН, 45-х молодих офіцерів зі знаменною подією у їхньому житті привітали командувач Військово-Морських Сил України адмірал Ігор ТЕНЮХ, перший командувач українських ВМС, віце-адмірал запасу Борис КОЖИН, ветерани флоту. Вони вручили погони молодим офіцерам.

Планується, що сьогодні, під час святкування Дня флоту України, цим лейтенантам на площі Нахімова за участю Президента України Віктора ЮЩЕНКА буде вручено дипломи та морські кортики.

І.ТЕНЮХ під час виступу на урочистому мітингу зазначив, що командування ВМС України докладає значних зусиль для того, щоб сьогоднішні лейтенанти служили на нових кораблях.

«І хочу сказати, що робота з проектування нового, найсучаснішого корабля підходить до завершення», - сказав адмірал.

За його словами, згідно технічного проекту, корабель класу «Корвет» за водотоннажністю відповідатиме легкому фрегату (2,5-3 тис.тон), і він буде оснащений найсучаснішим обладнанням і зброєю. Адмірал при цьому висловив сподівання: «І ви будете мати можливість через років 3 ступити на палубу перших чотирьох таких кораблів».

В церемонії випуску також взяли участь представники місцевих органів влади, громадськості міста, рідні випускників.

Як повідомляв УНІАН, 2 липня командувач ВМС України І.ТЕНЮХ заявив, що» зривів в роботі зі створення для українських ВМС проекту нового корабля класу «Корвет» немає, і на осінь буде доповідь по завершенню технічного проекту».