Комітет декомунізації вимагає демонтувати пам’ятники Леніну

Понад 30 партійних та громадських організацій створили у Києві комітет декомунізації. До складу увійшли, зокрема, Всеукраїнське об’єднання «Свобода», УНА-УНСО, ВО «Тризуб» імені Степана Бандери, ГО «Люстрація», Асоціація дослідників голодоморів в Україні, Товариство «Меморіал» імені Василя Стуса, Оргкомітет Міжнародного Суду над злочинами комунізму, ОУН, ВО «Просвіта», Спілка офіцерів України, МНК, Студентське братство та інші українські праві партії та громадські організації.

За словами організаторів, ідея виникнення Комітету декомунізації виникла в зв’язку з потребою захисту і підтримки учасників акції 30 червня 2009 року, які пошкодили пам’ятник Леніну. Однак під час обговорення учасники Комітету декомунізації розширили його завдання, сформулювали цілі і вимоги, повідомляє прес-служба ВО "Свобода".

Вимоги Комітету декомунізації:

1. Негайно припинити кримінальне та адміністративне переслідування учасників акції 30 червня 2009 року: Миколи Коханівського, Андрія Тарасенка, Олександра Задорожного, Івана Срібного та Богдана Франта.

2. Вилучити з Державного реєстру нерухомих пам’яток національного значення та всіх переліків пам’яток культури пам’ятники та пам’ятні знаки, присвячені вождям та діячам окупаційного комуністичного режиму, оприлюднивши відповідні реєстри;

3. Невідкладно демонтувати пам’ятники та пам’ятні знаки, присвячені особам, причетним до злочинних дій проти українського народу.

4. Змінити назви населених пунктів, вулиць, площ, установ, організацій тощо, які пов’язані з окупаційним комуністичним режимом.

5. Притягнути до відповідальності посадових і службових осіб, які зволікали і перешкоджали виконанню указів Президента щодо ліквідації пам’ятників та пам’ятних знаків, присвячені організаторам голодоморів та політичних репресій.

Звернення зі своїми вимогами Комітет декомунізації направив до Президента України, Прем’єр-міністра України, Голови Верховної Ради України, керівників депутатських фракцій, зазначили у прес-службі.