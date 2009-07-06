Головного бухгалтера Управління держохорони закопали живцем за борг

Співробітники столичної міліції 3 липня затримали батька та двох його синів (відповідно 1949, 1978 і 1986 р.н., мешканців Києва та області), які 26 травня цього року за неповернення боргу в сумі 250 тис. грн. у Києво-Святошинському районі живцем закопали 30-річного головного бухгалтера Управління Державної охорони.

Як повідомили УНІАН у Шевченківському районному управлінні столичної міліції, потерпілий минулого року позичив у одного із затриманих, з яким раніше навчався та товаришував, вказану суму на придбання мікроавтобуса, який планував використовувати разом з ним для здійснення пасажирських перевезень.

За попередніми даними, загиблий автомобіль не купив, а куди подів гроші - міліції невідомо.

За словами співрозмовника агентства, вранці 26 травня затримані особи під’їхали до гуртожитку, де проживав чоловік, насильно посадили його в автомобіль, зв’язали та вивезли за межі міста, де ввечері того ж дня вбили.

Стосовно усіх трьох порушено кримінальну справу за ч.2 ст.115 (навмисне вбивство) Кримінального кодексу України.