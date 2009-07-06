Фонд гарантування вкладів за місяць «схуд» на 49 мільйонів

Обсяг Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у червні поточного року скоротився на 49 млн. грн. і на 1 липня становив 4,53 млрд. грн.

Про це йдеться в прес-релізі фонду, переданому агентству УНІАН.

Станом на 1 липня ц.р. до реєстру фонду включено 182 учасники і 3 тимчасових учасники.

На сьогоднішній день фонд здійснює виплати гарантованих сум відшкодування вкладникам ліквідовуваних Європейського банку розвитку й заощаджень, Київського універсального банку і банку «Причорномор`я».

Довідка УНІАН. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб створено в лютому 1999 року і є державною спеціалізованою установою, яка виконує функції державного управління у сфері гарантування вкладів фізосіб.

З листопада 2008 року розмір гарантованої суми вкладів встановлено на рівні 150 тис. грн.