Держкомстат назвав інфляцію за червень

Інфляція в Україні в червні склала 1,1%, з початку року – 8,6%.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики.

Інфляція в січні–червні 2009 року, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, склала 17,6%, червень до червня – 15%.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в травні 2009 року склала 0,5%, з початку року – 7,4%.

Інфляція в січні–травні, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, склала 18,2%, травень до травня – 14,7%.

Інфляція в Україні за підсумками 2008 року склала 22,3% (грудень 2008 року до грудня 2007 року).