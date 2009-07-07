У Донецьку за борги від каналізації відрізали 200 квартир

На сьогодні в Донецьку в багатоповерхових будинках за борги перед комунальним підприємством «Донецькміськводоканал» в різних районах міста відключені від загальнобудинкової системи каналізації 200 квартир.

Як повідомляє прес-служба міськводоканалу, адміністрація підприємства першими результатами відключень боржників цілком задоволена і аргументує тим, що відключити людей не є самоціллю, тим більше в літню жару, головне - отримати від них оплату за надані послуги.

«Ми не женемося за кількістю, нам потрібні платежі. Всього за тиждень в пересувну касу, яка їздить міськими дворами, зібрали більш як 120 тис. грн.», - повідомив заступник директора КП «Донецькміськводоканал» Юрій ПЕРЕБЕЙНІС.

За його словами, такі рейди в Донецьку продовжуватимуться.