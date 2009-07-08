У Харкові пасажирський автобус врізався у дерево: 9 травмованих
09:55, 08 липня 2009Суспільство
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Серед потерпілих -10-річна дитина
У Харкові через необачність водія автобусу травмовано дев`ятеро осіб.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, дорожньо-транспортна пригода сталася вчора об 11-й годині.
Водій автобуса “Богдан А-091”, рухаючись по проспекут Леніна в напрямку вул. Яроша, з невідомих причин виїхав на праве по ходу руху узбіччя, де скоїв наїзд на дерево.
Внаслідок ДТП водій та 8 пасажирів автобусу отримали тілесні ушкодження, з якими були доставлені до 4-ї лікарні м. Харків. Серед травмованих 10-річна дитина.
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