У Львові під трамвайними коліями утворилось провалля глибиною 4 метри

7 липня у Львові під коліями трамвайного маршруту № 2 на вулиці Личаківській провалився грунт й утворилась яма довжиною 15 метрів, шириною 6 метрів, глибиною 4 метри.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі ГУ МНС України у Львівській області, провалля утворилося у проміжок між 15.00 та 16.00 у місці приєднання дренажної каналізації частини парку «Погулянка» до колектора. Жертв і потерпілих немає.

Як повідомили у прес-центрі, зливний колектор діаметром 600 мм був збудований у 1900 році з бетонних кілець.

Внаслідок провалу пошкоджено дві гілки трамвайних колій. Рух трамваїв на даній ділянці припинено.

На час обстеження витік каналізаційних стоків на поверхню не спостерігався.

На місці події працює спеціальна комісія, яка проводить детальне дослідження технічного стану ділянки колектора. Відпрацьовуються заходи щодо проведення ремонтних робіт і відновлення руху трамваїв.