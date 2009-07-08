У Тимошенко прогнозують, що металургія у липні воскресне

Міністр промислової політики України Володимир НОВИЦЬКИЙ прогнозує, що липень буде найсприятливішим місяцем щодо виробництва для металургів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу в Кабінеті міністрів.

«Ми бачимо, що продажі зросли, знизилася кількість товару на складах, зросло виробництво. Прогнозувати важко, що це на довгострокову перспективу. Принаймні, липень, ми прогнозуємо, буде найкращим з місяців цього року», - зазначив В.НОВИЦЬКИЙ.

Зокрема, за його прогнозами, виробництво сталі в липні становитиме 2,4 млн. тонн.

Міністр також нагадав, що у червні ц.р. виробництво сталі в Україні знизилося приблизно на 30% по відношенню до червня 2008 року.

Як повідомляв УНІАН, за даними "Металургпрому", в Україні за 5 місяців виробництво чавуну і прокату скоротилося на 35,6%, сталі – на 39,2% порівняно з січнем-травнем 2008 р.