У Тимошенко прогнозують, що металургія у липні воскресне
Невідомо тільки, на який час
Міністр промислової політики України Володимир НОВИЦЬКИЙ прогнозує, що липень буде найсприятливішим місяцем щодо виробництва для металургів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу в Кабінеті міністрів.
«Ми бачимо, що продажі зросли, знизилася кількість товару на складах, зросло виробництво. Прогнозувати важко, що це на довгострокову перспективу. Принаймні, липень, ми прогнозуємо, буде найкращим з місяців цього року», - зазначив В.НОВИЦЬКИЙ.
Зокрема, за його прогнозами, виробництво сталі в липні становитиме 2,4 млн. тонн.
Міністр також нагадав, що у червні ц.р. виробництво сталі в Україні знизилося приблизно на 30% по відношенню до червня 2008 року.
Як повідомляв УНІАН, за даними "Металургпрому", в Україні за 5 місяців виробництво чавуну і прокату скоротилося на 35,6%, сталі – на 39,2% порівняно з січнем-травнем 2008 р.