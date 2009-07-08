В українській базі даних ДНК - 1700 убивць і гвалтівників

Міністерство внутрішніх справ України ініціює створення впродовж 2009-2013 років єдиної національної бази ДНК-даних.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві повідомив заступник міністра внутрішніх справ Петро КОЛЯДА.

За його словами, міністерство розробило концепцію державної цільової програми, яку необхідно впровадити впродовж вказаного терміну і на яку, в разі схвалення Кабінетом міністрів, необхідно витратити 155 млн. грн.

Як зазначив П.КОЛЯДА, серед іншого ця концепція передбачає створення правових підстав для формування національної бази ДНК; створення єдиної мережі баз даних з автоматизованими обліками ДНК осіб, які підозрюються або обвинувачуються у скоєнні злочинів, осіб, взятих під варту, засуджених; біологічних слідів вилучених при огляді місця події, проведенні інших слідчих дій та оперативно-розшукових заходів, невпізнаних тіл.

Разом з тим, концепція також передбачає автоматизацію та удосконалення різних етапів ДНК-аналізу, застосування стандартних загальносвітових наборів реактивів для ідентифікації особи, дотримання вимог міжнародного стандарту з організації роботи лабораторій молекулярно-генетичної ідентифікації тощо.

У свою чергу, як сказав начальник науково-дослідницького експертно-криміналістичного центру МВС України Іван КРАСЮК, у базу даних занесено ДНК понад 1700 осіб, які вчинили вбивство зі зґвалтуванням.