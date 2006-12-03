Чорний ринок екзотичних тварин поступається тільки наркобізнесу

Чорний ринок екзотичних тварин з річним обігом в 10 мільярдів доларів став другим після ринку наркотиків, повідомляють американські ЗМІ.

За даними Служби рибних ресурсів і дикої природи, тільки легально впродовж 2005 році до країни було ввезено понад 650 мільйонів екзотичних тварин і риб, що в перерахунку становить по два чужинських звіряти на кожного американця.

Нелегальний ринок, за оцінками експертів, неспіставно масштабніший.

До мас перейшла мода, запозичена у голлівудських зірок, тримати у вигляді "живих аксесуарів" екзотичного звіра. Віллу, відповідно, повинні "прикрасити" австралійські кенгуру або тропічний пітон з Індії, південноамериканський крокодил або хоча б ігуана.

Мода "одомашнювати" диких тварин становить небезпеку не тільки для дикої природи, а й для людей. Екзотичні "діти джунглів" нерідко приносять з собою в будинок віруси, непіддатливі для медикаментозного лікування.

За даними медичних організацій, з 2000 року в світі загинули 78 тисяч людей від інфекційних захворювань, одержаних від диких тварин. У самих США статистика також вражає - за останні десять років більше 300 людей позбулися життя через хворобу, передану дикими тваринами, аж до виловлених на природі сумирних кишенькових хом`ячків.

РІА "Новости"