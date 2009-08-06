Собівартість українського металу - одна з найнижчих у світі

Завантаження виробничих потужностей українських металургійних підприємств на сьогодні становить 68%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістів директор ДП «Укрпромзовнішекспертиза» Володимир ВЛАСЮК.

За його словами, це найвищий рівень завантаження виробничих потужностей, починаючи з листопада минулого року, коли рівень їх завантаження знизився до 33%.

На думку В.ВЛАСЮКА, високе завантаження українських метпідприємств пояснюється зниженням собівартості української продукції, яка сьогодні є після російської метпродукції однією з найнижчих у світі. Так, якщо собівартість однієї тонни квадратної заготівки, виробленої в Китаї, становить сьогодні 333 дол., то собівартість аналогічної продукції українських металургів - 255 доларів.

За словами В.ВЛАСЮКА, зниження собівартості українського металу сталося, насамперед, за рахунок зниження вартості залізорудної сировини і коксу, а також завдяки вжитим Кабміном заходам із заборони зростання вартості тарифів на залізничні перевезення і природного газу. Водночас, як відзначив директор ДП «Укрпромзовнішекспертиза, прописані в укладеному між металургами і Кабміном Меморандумі заходи щодо розвитку внутрішнього ринку споживання металу поки що не принесли результатів. За його інформацією, поставки українських металургів на внутрішній ринок за шість місяців цього року знизилися на 60%.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України і підприємства гірничо-металургійного комплексу, профспілки, профільні виробничі об`єднання 10 листопада 2008 року уклали Меморандум про взаєморозуміння.

Згідно з документом, уряд зобов`язався забезпечити відшкодування ПДВ підприємствам ГМК протягом п`яти днів, а також намагатися зберегти у 2009 році ціну на газ для підприємств ГМК на рівні 2008 року. У свою чергу, Кабмін вимагав від учасників ринку знизити ціни на продукцію ГМК на внутрішньому ринку, зокрема, для «Укрзалізниці».

Пізніше, постановою №336 від 8 квітня 2009 року Кабінет міністрів подовжив мораторій на підвищення тарифів на залізничні вантажоперевезення і електроенергію для підприємств гірничо-металургійного комплексу (ГМК) до 1 липня цього року.