Кого українці звинувачують у нестабільності гривні

Українці занепокоєні стабільністю гривні й не довіряють банкам.

Про це свідчать передані УНІАН результати опитування, проведеного Інститутом Горшеніна.

Зокрема, як свідчать ці дані, переважна більшість жителів України (86%) занепокоєна падінням курсу гривні. При цьому дуже хвилює це питання 57,8%, швидше, хвилює – 31,5% респондентів. Не схильні хвилюватися з приводу курсу гривні лише 12,2% опитаних. Причому зовсім не хвилює знецінення національної валюти 5,9%, швидше, не хвилює – 6,3% українців. Важко відповісти на це питання 1,8% жителів України.

Основною причиною знецінення гривні 45,6% українців назвали неправильну політику держави. Майже третина опитаних (29,4%) бачить причину знецінення національної валюти в спекуляціях і махінаціях на валютному ринку, і майже чверть (24,2%) - у світовій кризі. Кожен п`ятий респондент (19,9%) вважає, що причиною девальвації гривні є складна ситуація в українській економіці, а 18,8% пов`язують здешевлення гривні з початком передвиборної кампанії в країні. Важко відповісти на це питання 1,3% громадян України.

Крім того, згідно з даними опитування, майже половина українців (46,4%) вважають, що в нестабільності гривні винні «всі разом»: і представники влади, і банкіри, і олігархи. Чверть респондентів вважають відповідальним за знецінення національної валюти Президента України (26,7%), кожен п`ятий (22,1%) - підзвітний йому Національний банк України, і лише 15,2% - Кабінет міністрів України. Кожен десятий українець (9,9%) вважає винним в девальвації національної валюти банкірів, олігархів і бізнесменів. Звинувачують в нестабільності гривні народних депутатів і Верховну Раду України 6,4% респондентів, а 1,9% - важко назвати відповідальних за ситуацію з національною валютою.

Також половина українців (53,4%) вважає, що зараз найвигідніше зберігати заощадження в євро. Близько чверті громадян України (26,4%) вважають за краще зберігати заощадження в доларах, а 8,2% - в іншій валюті. Лише 7% респондентів вважають надійною для зберігання заощаджень валютою гривню, а 5% важко відповісти на це питання.

Разом з тим переважна більшість жителів України (81,1%) не вважають надійним зберігання заощаджень в банках. Протилежної точки зору дотримується кожен десятий респондент (10,9%), важко відповісти на питання 8% українців.

Інститут Горшеніна провів телефонне опитування на тему «Стабільність національної валюти» з 3 по 5 серпня 2009 року. Всього було опитано 1000 респондентів віком від 18 років у всіх обласних центрах України. Квотами були регіон проживання, стать і вік респондентів.

Також 1 серпня 2009 року Інститут Горшеніна провів експрес-опитування на дану тему в містах, де розташовані офіси і філіали Інституту, а саме: у Києві, Дніпропетровську, Одесі і Харкові. У кожному місті згідно зі стихійною вибіркою було опитано по 600 респондентів віком від 18 років.