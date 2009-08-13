Якби не акциз на тютюн, у липні інфляції не було б?

Зростання базової інфляції (зміна цін продовольчих товарів з високим ступенем обробки, непродовольчих товарів, за винятком палива, а також послуг, ціни на які не регулюються адміністративно - УНІАН) у липні становило 0,5% (з початку року – 10,7%), що є найнижчим значенням з травня 2007 року.

Про це говориться в звіті Національного банку України «Аналіз інфляції (липень 2009)», оприлюдненому на сайті банку.

Згідно із звітом, в умовах падіння споживчого попиту і, відповідно, тиску на ціни у бік їх зменшення, зростання базової інфляції в липні пояснюється продовженням дії ефекту підвищення цін на тютюнові вироби (викликано підвищенням ставок акцизного збору в червні) - на 7,1% за місяць (внесок в індекс споживчих цін (ІСЦ) – 0,2 п.п.).

Також повідомляється, що відносна стабільність курсу гривні до долара США виступала основним чинником утримання на низькому рівні вузької базової інфляції (зміна цін непродовольчих товарів, за винятком палива, індикатор імпортованої інфляції - УНІАН), яка відображає прямий вплив валютного курсу на розвиток інфляційних процесів (за місяць – 0,1%; з початку року – 9,2%).

За даними НБУ, зниження небазової інфляції (зміна цін продовольчих товарів, які не пройшли промислової обробки, адміністративних послуг і палива – УНІАН) у липні на 0,8% відбувалося під впливом сезонного зниження цін на продовольчі продукти, які не пройшли промислової обробки (-1,1% за місяць, внесок в ІСЦ «-» 0,3 п. п.) і зниження тарифів, які регулюються адміністративно (-0.8% за місяць; внесок в ІСЦ «-» 0,1 п. п.).

Нацбанк зазначає, що зменшення індексу цін виробників (ІЦВ) у річному вимірюванні (на 2,8 п. п. до «-» 3.7%) відбулося, в основному, за рахунок ефекту статистичної бази. У липні спостерігалася різноспрямована динаміка цінових змін. Зростання цін (на 0,7%) було значною мірою обумовлене зростанням цін на нафту і продукти її переробки, а також незначною девальвацією курсу в червні.

Зниження споживчих цін на 0,1% в липні Нацбанк пояснює традиційним для цього місяця сезонним зменшенням цін на продовольчі товари. При цьому істотний вплив на липневу інфляцію мало припинення рішення про підвищення тарифів на послуги ЖКГ у Києві.

Як повідомляв УНІАН, в Україні дефляція в липні 2009 р. до червня 2009 р. становила 0,1%.

По відношенню до липня минулого року інфляція в липні ц.р. становила 15,5%. З початку року інфляція становила 8,5%.

Інфляція за січень-липень 2009 р. до аналогічного періоду 2008 р. становила 17,3%.

В Україні зростання індексу цін виробників промислової продукції в липні, порівняно з червнем ц.р., становило 0,7%, з початку року (до грудня 2008 року) – 4,9%.

Ціни промислових виробників у липні проти липня 2008 року знизилися на 3,7%, у січні-липні проти аналогічного періоду 2008 року – зросли на 7,2%.

Довідка УНІАН. Інфляція в Україні в червні становила 1,1%, з початку року – 8,6%. Інфляція в січні–червні 2009 року, порівняно з аналогічним періодом минулого року, становила 17,6%, червень до червня – 15%.

Інфляція в Україні за підсумками 2008 року становила 22,3% (грудень 2008 року до грудня 2007 року).