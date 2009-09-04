На Донеччині пітбультер’єр покусав 3-річну дівчинку

У Донецькій області із серйозними травмами обличчя госпіталізована 3-річна дівчинка, яку покусав собака.

Як повідомила маріупольська газета «Ильичевец», дівчинку, жительку одного їх міст Донецької області, привезла в дитячий санаторій міста Маріуполя її бабуся. Сама вона зняла кімнату в одному з приватних будинків поряд із санаторієм. В один з днів бабуся забрала внучку до себе, тоді й сталося нещастя. В якийсь момент дитина опинилася наодинці з 14-річним пітбультер’єром - собакою господарів будинку. Ніхто не помітив, як собака напав на дитину. Він вчепився дівчинці в обличчя, спотворивши щоки, губи і щелепу. Постраждале маля терміново відвезли в лікарню.

За словами начальника управління ветеринарної медицини м. Маріуполя Костянтина ГОРОДЕЦЬКОГО, дівчинку перевезли в клініку мікрохірургії м. Донецька, де вона на даний момент проходить курс лікування. Допомогу сім`ї постраждалої дитини надає господиня пітбультер’єра.

К.ГОРОДЕЦЬКИЙ також уточнив, що протягом 10 днів собака перебуватиме під спостереженням ветеринарів з метою встановити, чи не хворий він на сказ.

Коментуючи ситуацію, керівник Маріупольського міського відділення Кінологічного союзу України Людмила ЛЯШОВА зазначила, що пітбультер’єри відносяться до бійцівської групи собак, але в Україні, на відміну від ряду країн, вони не входять у перелік заборонених. Господарі тримають їх на загальних підставах і Правилах утримання для тварин.

«При правильному навчанні і чистокровній породі ці собаки цілком адекватні, - пояснила Л.ЛЯШОВА. - Але якщо тримати тварину, обмежуючи її простором приватного подвір’я, то такі собаки стають несоціалізованими. Вони можуть проявити агресію при будь-якому незвичному для них звуці чи швидкому русі».

Кінолог наполегливо рекомендувала власникам собак тісно співробітничати з професіоналами-кінологами, оскільки, «щоб тримати собак, треба знати їх генетичну спадковість, відстежувати психіку і не обмежувати їх від зовнішнього світу», пише газета.