Личаківський цвинтар може стати найприбутковішим підприємством Львова

Директор Львівського комунального підприємства «Музей Личаківський цвинтар» Ігор ГАВРИШКЕВИЧ переконаний, що Личаківський цвинтар має всі можливості для того, щоб стати найприбутковішим підприємством міста Львова. Про це він заявив під час брифінгу у Львові.

Як поінформував І.ГАВРИШКЕВИЧ, у 2008 році загальний дохід Історико-культурного музею-заповідника «Личаківський цвинтар» становив 1 мільйон 600 тисяч гривень.

«Ми плануємо, що до кінця цього року загальний дохід становитиме 2 мільйони гривень. Планові показники І півріччя ми вже виконали і перевиконали. Чистий прибуток на перше півріччя 2009 року планувався в розмірі 50 тис гривень, проте ми його вже перевищили. Робимо багато для того, щоб стати найприбутковішим підприємством Львова. У нас є дуже великий перелік послуг», - зазначив І.ГАВРИШКЕВИЧ.

При цьому він розповів, що найдорожча послуга, яка надається Львівським комунальним підприємством «Музей Личаківський цвинтар» - місце для поховання поблизу центральної алеї цвинтаря. «Але всі ці місця вже, фактично, викуплено», - повідомив він.

«Найдорожча послуга у нас - 40 тис грн. Вона включає надання місця для поховання поблизу центральної алеї, ритуальні послуги та прибирання на 20 років. Але ці послуги, фактично, вже всі викуплені», - зазначив І.ГАВРИШКЕВИЧ.

Разом з тим, директор «Личаківського цвинтаря», зауважив, що попри великий попит на елітні місця, ціни на них найближчим часом підніматися не будуть.

Довідка УНІАН. Історико-культурний музей-заповідник «Личаківський цвинтар» - меморіальне кладовище у Львові площею 40 га, яке існує з 1786 року. На цвинтарі - близько 300 тис поховань, розташованих на 86 полях.

10 липня 1990 року ухвалою Львівської міської Ради народних депутатів територію Личаківського кладовища було оголошено історико-культурним заповідником місцевого значення.

Цвинтар останнім притулком для багатьох відомих людей, серед яких письменники Іван Франко, Маркіян Шашкевич, Григорій Тютюнник, Ірина Вільде, художники та скульптори - Ярослава Музика, Леопольд Левицький, Олена Кульчицька, Яків Гніздовський, Євген Лисик, Віталій Гінзбург, композитори - Володимир Івасюк, Ігор Білозір, Станіслав Людкевич, Філарет Колесса, Микола Колесса, Анатоль Вахнянин, Анатолій Кос-Анатольський, артисти - Соломія Крушельницька, Іван Рубчак, Василь Яременко, Надія Доценко, Павло Кармалюк, Ігор Лацанич, Іван Мацялко та ін.