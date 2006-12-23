Тарасюк: в Криму немає проблем з російською мовою

Міністр закордонних справ України, лідер Народного руху України Борис ТАРАСЮК стверджує, що в Криму не існує проблеми використання російської мови, зате є проблеми з українською мовою. Як передає кореспондент УНІАН, про це Б.ТАРАСЮК заявив сьогодні на прес-конференції в Сімферополі.

"Українці вимагають захисту і підтримки тут, у Криму, в плані розвитку національної ідентичності української культури і мови в Автономній Республіці Крим, - сказав Б.ТАРАСЮК. - Тут, у Криму, немає проблем з російською мовою, є проблема з українською мовою".

На думку глави МЗС, Українська держава має дбати про те, щоб державна мова, якою є українська мова, використовувалася в країні повсюди, зокрема і в Кримській автономії. При цьому, за словами Б.ТАРАСЮКА, в Україні не повинні ущімлюватися права представників нацменшин використовувати свою рідну мову. "У той же час я виступаю за те, щоб кожна національна меншина мала право користуватися своєю мовою, мала право на розвиток своєї мови", - заявив глава МЗС.

Б.ТАРАСЮК також сказав, що громадяни України в ідеалі мають володіти державною - українською мовою, знати свою рідну мову і ще кілька іноземних мов. "Чи досягнемо ми цього ідеалу, залежить від кожної особи. Тут указами нічого не зміниш, тут має бути культура суспільства, яка полягає в пошані до представників різних національностей", - заявив Б.ТАРАСЮК. Він також додав, що особисто для нього не складає труднощів спілкуватися російською мовою, оскільки він ріс у сім`ї, де звучала російська мова. "Для мене немає різниці - російська чи українська мова. Але коли етнічний російський, який усе життя живе в Україні, каже, що він не розуміє української мови, мене це дивує. Що це означає, що мовні здібності в нього нижчі, ніж у представників інших національностей?", - заявив глава МЗС. За словами Б.ТАРАСЮКА, йому приємно, коли за кордоном люди спілкуються з тобою будь-якою мовою, "якою б ти не заговорив". На пропозицію одного із журналістів скористатися цим і відповідати на запитання російською (під час прес-конференції всі запитання ставилися Б.ТАРАСЮКУ російською - УНІАН), глава МЗС сказав "немає проблем", проте так і не перейшов на російську мову. "Я живу тут, в Україні, приїхав в Україну і тут (у Криму - УНІАН) є україномовні засоби масової інформації, тому я й розмовляю українською мовою", - сказав глава МЗС, додавши, що якщо хтось із журналістів не розуміє українську мову, він готовий в окремому порядку, пізніше поспілкуватися з ними російською мовою.