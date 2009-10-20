Ющенко про українську сутність, Коліївщину, Ріхтера і Корольова

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переглянув творчий звіт митців Житомирської області «Звітує піснями тобі, Україно, квітуче Полісся – земля Жита і Миру».

Про це УНІАН повідомили у Головній службі інформаційної політики Секретаріату Президента, зазначивши, що цей концерт продовжує Фестиваль мистецтв України.

Президент особливо відзначив роль заходів, подібних до Фестивалю мистецтв України, у збереженні та розвитку національної культури. «Через такого роду фестивалі ми хочемо ще раз закріпити нашу українську сутність, згадати, що ми нація, що у нас прекрасна, чудова культура, творцями якої були наші генії», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Вітаючи учасників, гостей та організаторів заходу, Президент відзначив: Житомирська земля була в центрі творення нашої держави й нації з часів Київської Русі.

«Тут виборювали свободу України козаки Богдана Хмельницького, тут народилися гетьмани України Іван Виговський та Іван Самойлович, тут у селі Кодня поховані герої Коліївщини, тут у 1918 році працював уряд Української Народної Республіки», - нагадав В.ЮЩЕНКО.

Він також відзначив важливу роль регіону у становленні духовності й культури – адже цей край дав нам таких видатних співвітчизників, як поети Леся Українка та Олег Ольжич, релігійний діяч Іван Огієнко (митрополит Іларіон), піаніст Святослав Ріхтер, композитор Борис Лятошинський.

«Уся Україна пишається уродженцем Житомира, конструктором перших космічних ракет Сергієм Корольовим», - також зазначив В.ЮЩЕНКО.

Президент висловив переконання, що на Житомирщині й нині живе й розвивається дух української історичної та культурної традиції. «Переконаний, що сьогоднішня зустріч із найкращими артистами та колективами області стане справжнім мистецьким подарунком усій Україні», - сказав він.

Президент вручив митцям Житомирщини державні нагороди.

Перед початком концерту Президент оглянув виставку робіт декоративно-прикладного і образотворчого мистецтва житомирських майстрів.

*** Фестиваль мистецтв України проводиться відповідно до Указу від 14 лютого 2008 року. Захід відбувається з метою сприяння розвитку академічного, традиційного, народного і сучасного мистецтва, професійної та аматорської творчості, а також популяризації етнічних і культурних традицій регіонів нашої держави.