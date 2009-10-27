У законопроекті про дитячу порнографію є кілька "білих плям"

Інтернет Асоціація України просить депутатів Верховної Ради відкоригувати законопроекти щодо відповідальності за роповсюдження дитячої порнографії в Інтернеті перед тим як затверджувати його остаточно.

Про це представники асоціації заявили сьогодні на прес-коференції в УНІАН.

Голова правління ІнАУ Тетяна ПОПОВА наголосила, що члени асоціації підтримують необхідність прийняття такого закону, але для того, щоб він відповідав европейським стандартам, необхідно ліквідувати у запропонованих двох проектах ряд "білих плям", оскільки в існуючому вигляді він "не вирішує задекларовану задачу... і навіть створює правову і технологічну базу для нових порушень у сфері комп’ютерних і телекомунікаційних мереж".

Зокрема, сказала вона, це стосується процедури вилучення доказової бази стосовно порушень у комп’ютерних системах і комунікаційних мережах, забезпечення чітких та однозначних формулювань і визначень відповідних понять і порушень.

У свою чергу, член правління асоціації Іван ПЄТУХОВ зауважив, що прописані у проектах окремі пункти порушують вісім статей Конституції України, створюють загрозу для накопичення і наступного розголошення "компромату" на тих чи інших громадян або посадових осіб.

"Введення цими законопроектами відповідальності за зберігання незаконного контенту потенційно підводить під статтю Кримінального кодексу кожного, хто підключений до Інтернету, адже непомітно для користувача записати ззовні на його комп’ютер будь-яку інформацію для фахівця не складе труднощів. Це своєрідний розстріл на відстані за допомогою трьох кнопок", - сказав він.

При цьому І.ПЄТУХОВ висловив подив тим, що провайдер також може нести відповідальність за використання абонентом незаконного контенту.

За його словами, таким чином на провайдера покладаються фактично "поліцейські функції" та обов’язок фактично стежити за всіма діями своїх абонентів.

Водночас представники ІнАУ назвали неприпустимими пропозиції наділити Кабмін правом визначати термін, порядок і перелік інформації щодо з’єднань абонентів. Це, на їхнє переконання, може призвести до повернення практики "темників" та порушення прав громадян.

Враховуючи викладене, члени асоціації закликають народних депутатів перш ніж вдруге розглядати два законопроекти (№3271 і 1340), "дослухатися до думки фахівців у галузі інформаційних технологій і телекомунікацій та запобігти створенню непрозорого механізму, який дозволить владним структурам на свій розсуд маніпулювати учасниками українського ринку доступу до мережі Інтернет... Інакше ми отримаємо тотальний контроль, тим більше в період передвиборчих кампаній".