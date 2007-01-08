Затримано посадовця, який вимагав хабара за несанкціоноване користування газом

На Івано-Франківщині працівниками Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрито посадовця управління газового господарства одного з районів, який вимагав 1,7 тис. грн. хабара від жителя цього ж району за зменшення суми оплати за користування газом через несанкціоновану врізку до газопроводу.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, підозрюваного затримано при отриманні частини хабара в сумі 1 тис. гривень. Прокуратурою району порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.368 КК України (одержання хабара).