Лавринович придумав бар‘єр для злочинів проти власності

До квітня 2007 року Міністерство юстиції запровадить модернізовану версію Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів, яка покликана знизити до мінімуму зловживання у цій сфері.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, відповідний наказ, підписаний міністром юстиції Олександром ЛАВРИНОВИЧЕМ, має бути реалізований впродовж трьох календарних місяців після набрання документом чинності з 28 грудня 2006 року. (Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів - електронна база даних, яка містить інформацію про видані нотаріусам спеціальні бланки нотаріальних документів та їх витрачання нотаріусами, а також недійсні бланки.)

Модернізація реєстру дозволить посилити контроль за обігом спеціальних бланків нотаріальних документів. Таким чином планується підвищити рівень захисту майнових прав та інтересів громадян та юридичних осіб, а також створити додатковий бар‘єр для злочинів проти власності, відзначили у прес-службі.

Після запровадження нової версії реєстру, утримувачем якого є Міністерство юстиції, нотаріуси нестимуть персональну відповідальність за перевірку справжності спеціального бланка нотаріальних документів через Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів. Обов`язковій перевірці підлягатиме кожен бланк, на якому викладено текст документа, що подається нотаріусу для вчинення нотаріальних дій. Пошук інформації в Єдиному реєстрі здійснюється за серією та номером відповідного бланка. На примірнику документа або його копії, що залишатиметься у справах державної нотаріальної контори чи в приватного нотаріуса, робитиметься відмітка про перевірку справжності спеціального бланка нотаріального документа за даними Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів з обов`язковим зазначенням часу, дати та ідентифікаційного номера перевірки.

Нотаріуси також відповідатимуть за своєчасність та вірогідність відомостей, які вони надаватимуть для внесення до реєстру.

Крім того, посилені вимоги щодо зберігання бланків нотаріусами. Завідувачі державних нотаріальних контор, державні та приватні нотаріуси несуть персональну відповідальність за організацію зберігання, витрачання та обліку бланків.

Посилено також вимоги щодо зіпсованих бланків. Нотаріуси здаватимуть зіпсовані, анульовані або дефектні бланки до Інформаційно-видавничого центру українського нотаріату, про що складатиметься акт у двох примірниках. Знищення таких бланків здійснюватиметься комісією у складі представника Української нотаріальної палати, представника ДП "Інформаційно-видавничий центр українського нотаріату" та представника Адміністратора Єдиного реєстру.

За несвоєчасне внесення або невнесення відомостей про витрачання бланків або недійсні бланки, управління юстиції призупинятиме діяльність приватного нотаріуса та притягатиме до дисциплінарної відповідальності державного нотаріуса. За невжиття таких заходів начальник відповідного управління юстиції нестиме персональну відповідальність, передбачену чинним законодавством України, підкреслили у прес-службі Мін’юсту.

Як повідомлялося раніше, за словами О.ЛАВРИНОВИЧА, аналіз використання нотаріусами спеціальних бланків нотаріальних документів засвідчив, що в цій сфері утворилася проблемна ситуація.

Протягом останніх двох років кількість викрадених нотаріальних бланків по Україні зросла на 30%. У 2006 році такі крадіжки відбулися у переважній кількості регіонів України. Серед областей, де спостерігається постійне зростання крадіжок нотаріальних бланків, міністр назвав Дніпропетровську, Полтавську та Харківську області. У 2006 році значні крадіжки зафіксовані в Сумській, Закарпатській, Вінницькій, Херсонській та Кіровоградській областях.

Загалом по Україні у 2006 році було вкрадено понад 5,5 тисяч нотаріальних бланків.

Крім того, зафіксоване масове зростання кількості зіпсованих нотаріальних бланків. За словами міністра юстиції, з 2004 до 2006 року кількість бланків, які щорічно псуються нотаріусами, зросла майже на 20%. Лише 2006 року нотаріуси зіпсували майже 75 тисяч бланків. Постійне зростання кількості зіпсованих бланків спостерігається в Києві та Київській області, а також Дніпропетровській, Одеській та Харківській областях.