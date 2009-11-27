Президентові підкинуть ідею - створити ще один орган для боротьби з корупцією

Міжвідомча робоча група з питань протидії корупції звернеться до Президента України з ініціативою про створення при Раді Національної безпеки і оборони України Координаційної ради з питань боротьби з корупцією.

Відповідне рішення було ухвалене сьогодні під час чергового засідання створеної за Указом Президента України Міжвідомчої робочої групи з питань протидії корупції, повідомили УНІАН в прес-службі СБУ.

За словами голови СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА, ситуація засвідчує, що там, де СБУ і Генпрокуратура викривають корупціонера на високій посаді, затримують його «на гарячому» й притягують до відповідальності, все одно не зникає корупція у цьому відомстві. На його думку, треба негайно і рішуче ламати корупційні схеми і механізми не лише в контексті правоохоронної діяльності, а насамперед змінювати порядок стосунків між державою і громадянином. «Треба захистити громадянина від зростаючих апетитів чиновників», - підкреслив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Учасники засідання наголошували, що однією з засад викорінення корупції є дотримання вимог законодавства щодо обов’язкового звільнення з посад та з державної служби чиновників, які притягувалися до кримінальної або адміністративної відповідальності за корупційні дії. Заступник Генерального прокурора України Микола ГОЛОМША висловив переконання, що з набуттям чинності з 1 січня наступного року Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» ситуація в державі має докорінно змінитися і корумповані чиновники не матимуть змогу розглядати свої посади «як комерцію і суто свої вигоди».

Учасники засідання зазначалося, що за 10 місяців цього року СБУ та за її матеріалами іншими правоохоронними органами порушено 1354 кримінальні справи за ознаками злочинів у сфері службової діяльності, з них 320 - за ознаками злочину, передбаченого ст.368 Кримінального кодексу України (одержання хабара). 80 кримінальних справ порушено стосовно представників суддівського корпусу.

З початку року СБУ складено 1821 протокол про адміністративні правопорушення, з них 127 - стосовно державних службовців 1-3 категорій, 264 - правоохоронців, митників, співробітників контролюючих органів. За розглянутими судами 1498-ма протоколами притягнуто до адміністративної відповідальності 1229 осіб, накладено штрафних санкцій на суму майже 443 тис. грн. Серед притягнутих до адміністративної відповідальності за корупційні діяння у цьому році: заступник Міністра транспорту України, заступник Міністра охорони навколишнього природного середовища України, голова Дніпропетровської РДА Дніпропетровської області та інші посадовці.