Трьох жителів Криму затримано на Львівщині з партією зброї

На Львівщині затримано трьох жителів Криму, які перевозили партію зброї для продажу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник Головного управління МВС України у Львівській області генерал-лейтенант міліції Василь ПІСНИЙ сьогодні під час прес-конференції.

За його словами, співробітники Управління по боротьбі з організованою злочинністю та спецпідрозділу «Сокіл» обласної міліції затримали трьох жителів Криму, які в автомобілі «BMW-528» перевозили партію зброї.

В.ПІСНИЙ уточнив, що спецоперацію із затримання злочинців було проведено у передмісті Львова, на виїзді з міста Винники. У мешканців Криму було вилучено два автомати Калашникова, два бойових пістолети (один системи Макарова) з глушниками, один пістолет для відстрілу гумовими кулями. Крім того, у затриманих було вилучено «прейскуранти» із зазначенням цін на зброю, яку вони перевозили для продажу.

«Також у затриманих було вилучено посвідчення помічників депутатів, і вже встановлено, що вони мали намір продати зброю саме у Львові. Експертиза вже встановила, що посвідчення помічників депутатів – підробка», - повідомив В.ПІСНИЙ.

Посилаючись на таємницю слідства, керівник міліції Львівщини відмовився назвати вказані у вилучених паперах розцінки на зброю і посвідчення помічників яких саме депутатів було виявлено у злочинців.

За даним фактом порушено кримінальну справу.