Трьох жителів Криму затримано на Львівщині з партією зброї
Деталі повідомив начальник ГУ МВС
На Львівщині затримано трьох жителів Криму, які перевозили партію зброї для продажу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник Головного управління МВС України у Львівській області генерал-лейтенант міліції Василь ПІСНИЙ сьогодні під час прес-конференції.
За його словами, співробітники Управління по боротьбі з організованою злочинністю та спецпідрозділу «Сокіл» обласної міліції затримали трьох жителів Криму, які в автомобілі «BMW-528» перевозили партію зброї.
В.ПІСНИЙ уточнив, що спецоперацію із затримання злочинців було проведено у передмісті Львова, на виїзді з міста Винники. У мешканців Криму було вилучено два автомати Калашникова, два бойових пістолети (один системи Макарова) з глушниками, один пістолет для відстрілу гумовими кулями. Крім того, у затриманих було вилучено «прейскуранти» із зазначенням цін на зброю, яку вони перевозили для продажу.
«Також у затриманих було вилучено посвідчення помічників депутатів, і вже встановлено, що вони мали намір продати зброю саме у Львові. Експертиза вже встановила, що посвідчення помічників депутатів – підробка», - повідомив В.ПІСНИЙ.
Посилаючись на таємницю слідства, керівник міліції Львівщини відмовився назвати вказані у вилучених паперах розцінки на зброю і посвідчення помічників яких саме депутатів було виявлено у злочинців.
За даним фактом порушено кримінальну справу.