На Дніпропетровщині україномовні судяться з російськомовними

На Дніпропетровщині розпочатися судовий розгляд резонансної справи про звільнення 18 працівників однієї з будівельних фірм, повідомляє “Радіо Свобода”. Звільнені заявляють, що втратили роботу, бо розмовляли українською, і це не подобалось російськомовному власникові компанії. Люди сподіваються, що Павлоградський міськрайонний суд, де триватимуть слухання, розв’яже конфлікт і поновить їх на роботі.

Натомість власник же компанії стверджує: на підприємстві розгорівся не мовний конфлікт.

2005 року робітники і керівництво ухвалили стратегію розвитку компанії, вирішивши, що вона буде позиціонуватися як українська, а товар випускатиме під україномовним брендом і оформлений в українському стилі. Упродовж кількох років після цього рішення частина працівників почала говорити українською і на роботі, і в родині, почала цікавитись національними традиціями. Такий підйом національної свідомості, кажуть працівники, не припав до смаку власнику контрольного пакету акцій підприємства, людині російськомовній.

«Було прийнято постанову, якою фактично заборонялося розмовляти українською мовою. Там було записано, що клієнти – це наш основний капітал, і треба з ними говорити тією мовою, якою вони звертаються, тобто російською», – каже працівник, якого позбавили роботи.

Голова наглядової ради «Павлограджитлобуд» Ігор СЛЮНКОВ відкидає звинувачення у мовній нетерпимості. Каже, що звільнення відбулися не через мову: топ-менеджери компанії мали різні погляди на стратегію її подальшого розвитку, мовна ж дилема просто ускладнила конфлікт. І.СЛЮНКОВ пояснює, що на загальних зборах ухвалили нову стратегію розвитку підприємства, а заступник глави правління відмовився підкоритися рішенню акціонерів, відтак з ним розірвали контракт.

Зараз сторони конфлікту на порозі суду. Міська прокуратура Павлограда порушила кримінальну справу за фактом недотримання трудового законодавства при звільненні працівників. Однак самим звільненим цього замало, вони хочуть, щоб власник фірми відповів за статтею про порушення конституційного права на вживання рідної мови. Власник погрожує опонентам зустрічним позовом про паплюження його честі й ділової репутації.