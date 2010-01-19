Експерти вважають, що урядові пільги шахтам не допомогли

Надані урядом пільги не привели до поліпшень у роботі державних шахт. Про це пише сьогодні «КоммерсантЪ-Украина» в статті «Гарантія без якості. Держпідтримка шахт знижує їх інвестпривабливість».

Як пише газета, в січні 2009 року розпорядженням уряду був затверджений перелік 27 державних вугледобувних підприємств, для яких Кабмін рекомендував встановлювати тарифи на електроенергію як для споживачів першого класу. В результаті державні шахти, всупереч закону України "Про електроенергетику", почали платити за електроенергію на 26% менше (52 коп. замість 70 коп. за кВт.-год), ніж приватні. Крім того, згідно з розпорядженням Кабміну №281 від 18 березня 2009 року, державні шахти весь минулий рік мали можливість не здійснювати відрахувань до Пенсійного фонду і фонд соціального страхування, а також не платити податків на зарплати.

Проте надані урядом пільги не привели до значних поліпшень у роботі державних шахт, пише «КоммерсантЪ-Украина». Більше того, введення пільг мало негативний вплив на роботу приватних шахт. За даними Мінпаливенерго, їх частка на ринку енергетичного вугілля в 2009 році знизилася з 17% до 12%, а на ринку коксівного вугілля – з 25% до 21%.

"Причина цього падіння – створення штучних пільгових умов для державних шахт", – вважають у прес-службі орендного підприємства "Шахта ім. Засядька". Там стверджують, що такі дії Кабміну порушують антимонопольне законодавство, і заявляють, що не раз зверталися до уряду з вимогою створити однакові правила гри, але не добилися результату. "Закон України «Про захист економічної конкуренції» прямо говорить, що державні підприємства не мають переваг перед приватними. Створення преференцій для них прямо порушує цей закон", – погоджується керуючий партнер Astapov Lawyers Андрій АСТАПОВ.

Також представники приватних шахт зазначають, що політика надання держпідприємствам пільг позначається на інвестпривабливості їхнього бізнесу. Минулого року обсяг капітальних витрат у галузі знизився на 30%. "Кошти для інвестицій у приватних шахт були, і більшість підприємств планували вкласти їх саме в 2009-2010 роках. Але інвестувати якісь гроші, коли умови роботи на ринку нерівні – недоцільно", – заявив представник орендного підприємства "Шахта ім. Засядька".

Аналітик Максим ШЕЇН нагадує, що аналогічна ситуація була і в Росії. "Коли держава збільшувала дотації своїм шахтам, приватні підприємства починали зазнавати збитків", – розповів експерт.