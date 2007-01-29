Король повій Гамбурга повісився в підвалі пивної (фото)

У Гамбурзі, в знаменитому районі Сан-Паулі, в підвалі пивної «Рітце» повісився Штефан Хентшель – легендарна особа, бос злочинного світу Гамбурга, некоронований король повій і сутенерів, «хрещений батько» знаменитого кварталу «червоних ліхтарів» Рєєпербан. Кажуть, що він не бачив майбутнього для свого бізнесу. Сан-Паулі завжди називали найбільш злачним районом Гамбурга, Німеччини і навіть всієї Європи.

З дитинства Штефан Хентшель займався боксом. Проте спортивна кар`єра не склалася - в 1973 році Хентшель програв свій єдиний поєдинок на професійному рингу боксерові «Big Ali». Перекваліфікація з боксерів в сутенери пройшла успішно. У 80-і роки минулого століття приблизно 30 повій з Сан-Паулі приносили Штефану Хентшелю близько 40 тисяч німецьких марок чистого доходу щоденно.

Штефан Хентшель став у Німеччині знаменитою людиною. На нього здійснювалися замахи. Про нього знімалися фільми і писалися книги. Та і у самого Хентшеля з`явилися журналістські амбіції. Він став співавтором серії репортажів одного з німецьких телеканалів про проституцію в Гамбурзі. Проте в 90-і роки справи у Штефана Хентшеля стали йти все гірше і гірше. Власті Німеччини проводили політику легалізації проституції, оподатковували її. І поле діяльності у сутенерів звужувалося. Хентшелю навіть довелося закласти свою квартиру. Колишні друзі-сутенери відвернулися від нього. Залишившись в повній самоті, Штефан Хентшель вирішив піти з життя. Він повісився на крюку для боксерських «груш» в підвалі своєї улюбленої пивної «Рітце», в кварталі «червоних ліхтарів» Рєєпербан, в гамбургському районі Сан-Паулі .

Радіо "Свобода"