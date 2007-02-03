Хто, чому і як псує зерно на одеському терміналі

Міністерство аграрної політики України вважає, що відповідальність за якість зерна на зерновому терміналі “Трансінвестсервіс” повністю лежить на його власниках.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міністерства, за дорученням міністра аграрної політики України Юрія МЕЛЬНИКА його заступник Петро ВЕРБИЦЬКИЙ разом із представниками Державної інспекції з контролю якості сільськогосподарської продукції і моніторингу її ринку побував на зерновому терміналі “Трансінвестсервіс” у порту м. Южне (Одеська область). Нині там зберігається близько 230-240 тисяч тонн ячменю, завезеного у вересні 2006 року. Термінал не відповідає нормам і технології тривалого зберігання зерна. Ще в жовтні 2006 року, проінспектувавши термінал на дотримання технології зберігання зерна, Державна інспекція з контролю якості сільгосппродукції зробила власникам розпорядження, вказавши на необхідність перевезення хліба для подальшої доробки (просушування) на елеватори, обладнані необхідним устаткуванням.

Власники терміналу “Трансінвестсервіс” розпорядження не виконали.

Станом на 2 лютого 2007 року ячмінь зберігається в буртах заввишки 15 метрів, без відповідної вентиляції. Через зміну температури повітря, підвищеної вогкості (наближеність до Чорного моря) і наявності конденсату температура в товщі бурту підвищилася до 36-42 градусів. В результаті дії конденсату на незначній площі бурту (до 2%) є ознаки проростання зерна. За зовнішніми ознаками зерно по зрізу бурту (від його дна до верхівки) не втратило свого звичного вигляду.

Як зазначив П.ВЕРБИЦЬКИЙ, про якість ячменю можна буде говорити лише після його дослідження в лабораторії Державної інспекції. Результати можуть бути відомі 6-7 лютого. На даний момент частина ячменю з терміналу вже вивезена для просушування.

«На наш погляд, те, що відбувається в “Трансінвестсервіс”, є необережністю власників. Вони знали про необхідність отримання експортної квоти, перш ніж завозити хліб у порт. А також розуміли, що питання експорту вимагає часу, і не поклопотали про належне зберігання зерна згідно з технологіями. Тому відповідальність за якість зерна повністю лежить на його власниках”, - заявив П.ВЕРБИЦЬКИЙ.

На переконання фахівців Державної інспекції з контролю якості сільськогосподарської продукції і моніторингу її ринку, зерно, яке зберігається в портовому терміналі “Трансінвестсервіс”, після перевезення на інші елеватори і проведення необхідних технологічних операцій може бути експортовано або використано в державі як фуражне.

Як повідомляв УНІАН, 1 лютого після відвідин зернового терміналу ТОВ «Трансінвестсервіс» Посол США в Україні Уїльям ТЕЙЛОР заявив , що квоти, введені урядом України на експорт зерна, приносять країні більше шкоди, ніж користі.

«Те, що ви бачите, - погана новина: тонни пшениці знищуються», - сказав посол журналістам, які його супроводжували.

На думку У.ТЕЙЛОРА, є інші способи захистити українців від зростання цін на хліб. Як сказав посол, від дій Кабінету Міністрів України постраждали, в першу чергу, аграрні, транспортні підприємства і елеватори.

„Україна була шостим експортером зерна в світі”, - зазначив дипломат. Він вважає, що „зараз ця репутація зіпсована - країна перестала вважатися надійним постачальником”.

За прогнозами У.ТЕЙЛОРА, результатом таких дій українського уряду може стати зменшення обсягів іноземних інвестицій. «Як друг України я закликаю скасувати квоти на експорт зерна», - сказав посол.