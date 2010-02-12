У "Київпастрансі" заявляють про напружену ситуацію через зарплату

Протягом минулого та на початку цього року на комунальному підприємстві «Київпастранс» склалась напружена ситуація у трудових колективах, пов’язана із заборгованістю по виплаті зарплати.

Станом на 1 лютого заборгованість по виплаті заробітної плати за листопад-грудень 2009 року і січень цього року становить понад 40 млн. грн., йдеться у повідомленні профспілок КП «Київпастранс», переданому агентству УНІАН.

За їхньою інформацією, також існує заборгованість по обов’язкових платежах - близько 70 млн. грн.

Як зазначається у повідомленні, основною причиною критичного фінансового стану є те, що комунальне підприємство, згідно з чинним законодавством, має забезпечувати перевезення пільгових категорій пасажирів. у Києві таких громадян постійно проживає близько 800 тис. осіб.

Зокрема, у 2009 році підприємством надано послуг по перевезенню пільговиків на суму майже 395 млн. грн., з них за пільгами, наданими державою, – 228 млн. грн. Проте з бюджетів у 2009 році на компенсацію пільгового проїзду громадян було виділено лише 46% від загальної вартості наданих послуг: з державного бюджету - 79,5 млн. грн., а решта 105 млн. грн. з міського бюджету.

Крім того, у 2008 році недофінансування з бюджету за пільгове перевезення пасажирів склало близько 30 млн. грн.

Таким чином, результатом фінансової діяльності підприємства за 2009 рік є збиток - близько 189 млн. грн., що й не дало змоги своєчасно вийти із «боргової ями» по заробітній платі, заявляють профспілки.

Через невідповідність фактично отриманих асигнувань та вартості наданих послуг КП «Київпастранс» працює в умовах гострого дефіциту обігових коштів, що не дозволяє вирішити питання ліквідації заборгованості із виплати заробітної плати і обов’язкових платежів, утримання рухомого складу та інженерної інфраструктури в належному стані та викликає соціальне напруження у трудових колективах.

Водночас на підприємстві інформують, що хоча на сьогодні бюджет Києва на 2010 рік не прийнято, мер міста прийняв рішення про виділення 40,9 млн. грн. для погашення існуючої заборгованості із виплати заробітної плати.

Як запевняють профспілки, це дасть можливість спрямувати кошти, отримані від перевезення пасажирів у лютому, на придбання паливно-мастильних матеріалів, автошин, акумуляторів та інших витратних матеріалів. Передбачається, що запровадження при цьому антикризової програми, розробленої підприємством за погодженням з профспілковим комітетом, дозволить збільшити обсяги перевезень на 10-15%, тобто щоденно на лінію вийде додатково 40 тролейбусів, 30 автобусів, які працюють у звичайному режимі руху, та відповідна кількість трамвайних вагонів.