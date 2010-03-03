Громадяни України хочуть і в ЄС, і в ЄЕП (опитування)

Якби у грудні 2009 року відбувся референдум щодо членства в ЄС, у ньому взяло б участь 61% громадян України, як свідчать результати соціологічного опитування “Зовнішньополітичні орієнтації населення України”, представлені на прес-конференції у вівторок. Це істотно менше, ніж зголошувалися брати участь у подібному референдумі в опитуванні березня 2008 року (78%).

Як зазначила науковий керівник Фонду “Демократичні ініціативи”, старший науковий співробітник Інституту соціології НАН України Ірина БЕКЕШКІНА, це свідчить про певну втрату інтересу громадян України до питань зовнішньої політики країни.

В разі, якби референдум щодо членства в ЄС відбувся в грудні 2009 року, більшість (51%) проголосувала б “за” вступ, 27% - “проти”.

І.БЕКЕШКІНА зазначила, що спостерігається негативна динаміка громадської думки порівняно з груднем 2007 року (тоді за вступ до ЄС проголосувало б 64%) і березнем 2008 року (тоді “за” було 56%), але позитивна динаміка порівняно з 2005 роком (тоді “за” було 47%).

Найбільш підтримують вступ до ЄС жителі Західного регіону (“за” вступ - 68,5%, “проти” -11%) та Центру й Північного Сходу (“за” - 54%, “проти” - 20,5%). Меншою є підтримка Півдня і Південного Сходу (“за”- 43%, “проти”- 31%). Переважно не підтримують вступ до ЄС у регіоні Донбасу й Криму (“за” - 39%, “проти” - 50%).

Крім того, більшість населення України (58%) підтримує вступ України до Єдиного економічного простору з Росією, Білоруссю та Казахстаном. Проти вступу висловились 20% опитаних. Підтримка вступу до ЄЕП істотно відмінна у різних регіонах України: у Західному регіоні цей вступ підтримує лише 13%, у Центрі й Північному Сході – 51%, у регіоні Півдня й Південного Сходу - 73%, а у регіоні Донбасу і Криму - 93%.

Соціологічне опитування проведене Фондом “Демократичні ініціативи” та фірмою “Юкрейніан соціолоджі сервіс” з 12 по 26 грудня 2009 року.

Всього було опитано 2010 респондентів за загальнонаціональною вибіркою, репрезентованою за такими характеристиками, як стать, вік, освіта, тип та регіон проживання. Похибка вибірки не перевищує 2,3%.