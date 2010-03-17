На Тернопільщині - черговий сміттєвий скандал

Жителі села Миролюбівка Тернопільської області не допустили на ділянку робітників, які мали сьогодні розпочати там будівництво тимчасового сміттєзвалища.

Як повідомив кореспонденту УНІАН керівник прес-служби Тернопільської міської ради Олег УДИЧ, мешканці сусідніх сіл вкотре заблокували в’їзд до цього об’єкту і завадили розпочати будівельно-монтажні роботи нового полігону тимчасового складування твердих побутових відходів. За його словами, напередодні влада міста направила правоохоронним органам листи з проханням забезпечити громадський порядок, однак правоохоронці були відсутні на місці інциденту.

Заступник начальника міського управління житлово-комунального господарства Андрій ДРОЗДОВСЬКИЙ зауважив, що мерія має право власності на земельну ділянку поблизу Миролюбівки, отримано дозвіл на ведення будівництва, укладено угоду з підрядником про здіснення будівельних робіт на об’єкті тимчасового складування ТПВ методом пресування у тюки, вкриті герметичною оболонкою. Роботи не починаються лише через те, що люди блокують підступи до виділеної ділянки.

За даними О.УДИЧА, сміття з Тернополя не вивозиться уже 7 днів. Наразі місцева влада працює над вирішенням проблеми.

Як повідомляв УНІАН, 1 серпня 2009 року жителі прилеглих сіл до Малашівського смітєєзвалища, куди вивозилося сміття із Тернополя, перекрили дорогу на звалище. Проблема з вивезенням сміття з Тернополя існувала майже два з половиною місяці.

12 жовтня після підписання меморандуму між ТОДА та громадами сіл Малашівці та Ігровиця про взаєморозуміння стосовно врегулювання спірних питань функціонування сміттєзвалища, жителі Малашівців розблокували дорогу.

29 листопада жителі села Малашівці знову перекрили дорогу на сміттєзвалище.

Донедавна сміття з Тернополя вивозили в Хмельницьку, Львівську, Рівненську та Івано-Франківську області, оскільки усі угоди щодо вивезення сміття на місцеві звалища були розірвані. 10 березня 2010 року завершився термін і цих короткострокових угод, відтак сміття з міста не вивозиться.

Малашівське сміттєзвалище офіційно закрите для використання екологами та санстанцією з 1997 року. Воно знаходиться в другому поясі зони санітарної охорони Верхньо-Івачівського водозабору, звідки постачається вода для Тернополя. Шар геологічних порід на плато сформований породами, які не здатні виконувати функції водонепроникного екрану. Відтак існує загроза потрапляння забруднюючих речовин із звалища у продуктивний водоносний шар.