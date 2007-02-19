Захисники Київської фортеці ведуть жорсткий нерівний бій

Провідні музейники України просять керівництво України та ЮНЕСКО вжити ефективних і термінових заходів щодо припинення знищення „Київської фортеці”.

Про це йдеться у звернення музейників, текст якого передано УНІАН.

За словами авторів звернення, впродовж останніх років та на початку нинішнього 2007 року в Києві склалася надзвичайно небезпечна ситуація у справі охорони та збереження пам`яток найбільшого у світі фортифікаційного комплексу Київської фортеці - пам`яток національного значення, які, до того ж, згідно з чинним законодавством, не підлягають приватизації.

Так, нагадують музейники, в жовтні 2006 року Київрадою було продано основну частину самої території Башти №5, “і вже вкінці року та в Новорічну ніч і на Різдво було здійснено наймасштабніше з часів ординського нашестя хана Батия знищення історичних фортифікаційних споруд, а саме - комплексу Башти №5, в тому числі і Військового телеграфу 1875 року та цегляних тунельних підземель фортеці, знищення яких продовжується й досі”. На жаль, констатують автори звернення, ця територія і пам`ятки досі не передані на баланс музею. “Це відбувається незважаючи на протести дирекції пам`ятки - музею „Київська фортеця", мешканців м. Києва та широкого висвітлення в засобах масової інформації”, підкреслюється в документі.

Крім цього, йдеться далі у зверненні, “на останній сесії Київради було продано ще дві земляні пам`ятки фортеці як звичайні земляні ділянки. Одна з них, крім усього, є частиною території архітектурного заповідника, який є на обліку в ЮНЕСКО: „Старо-Печерська фортеця і Києво-Печерська Лавра в межах оборонних споруд (вали, бастіони, флеші)".

В той же час, стверджують автори звернення, “певними силами робляться спроби замінити охорону музею та пам`яток, які у нього на балансі”. Сьогодні вони охороняються спецпідрозділом внутрішніх військ „Барс" МВС України, який свого часу, в буквальному розумінні, вже відбив „будівельну атаку" в лютому 2005 року, йдеться в документі.

Також, як стверджують автор звернення, останнім часом на директора пам`ятки-музею „Київська фортеця" В.КУЛІНІЧА “чиниться грубий тиск, лунають погрози звільнення, в пам`ятку-музей направляються перевірки з метою змусити його замовчати та підписати незаконні дозвільні документи”.

Музейники висловлють стурбованість, що “столиця України, вся наша держава, наш народ втрачають унікальний комплекс, якому немає рівних у світі”.

У зв’язку з цим автори звернення просять керівництво держави і ЮНЕСКО вжити заходів щодо припинення знищення пам`яток нашої історичної спадщини, повернення їх у власність громади, збереження цілісності єдиного комплексу Київської фортеці, припинення переслідування колективу й директора Історико-архітектурної пам`ятки-музею „Київська фортеця" та прийняття Закону України про Київську фортецю.

Звернення підписали генеральний директор Національного Києво-Печерського Історико-культурного заповідника С.КРОЛЕВЕЦЬ, директор Національного заповідника «Софія Київська» Н.КУКОВАЛЬСЬКА, директор Херсонського краєзнавчого музею Т.БРАТЧЕНКО, директор Дніпропетровського Історичного музею Н.КАПУСТІНА, директор Національного художнього України, генеральний директор Національного заповідника «Херсонес Таврійський» А.МЕЛЬНИК, письменник, голова товариства «Просвіта» ім. Т.Шевченка П.МОВЧАН та інші.