На що перейменувати Кіровоград?

У Кіровограді в приміщенні кібернетико-технічного коледжу сьогодні відбулись громадські слухання з приводу повернення місту історичної назви Єлисаветград за участі близько 600 городян.

Як передає кореспондент УНІАН, своїх представників делегували майже 200 підприємств, установ, організацій різних форм власності.

Перед громадою виступали представники інтелігенції, духовенства, влади, політичні та громадські діячі. Слухання тривали близько трьох годин.

Так, один з ініціаторів питання депутат Кіровоградської міськради Григорій ДРОК наголосив, що у випадку перейменування всі зміни в документах робитимуться безкоштовно. «Це буде поступовий процес. Спеціально нічого корегувати не доведеться, лише по закінченню дії документів або під час планового переоформлення даних», - наголосив він.

Член міської топонімічної комісії Костянтин ШЛЯХОВИЙ зробив історичний екскурс, розповівши про передумови заснування фортеці Св. Єлисавети у 1754 році, яка згодом стала базою для формування міста.

За перейменування виступив протоієрей Спасо-Преображенського собору УПЦ Євген НАЗАРЕНКО. Він наголосив, що ім’я Єлисавета має біблійне коріння, означає «та, котра шанує Бога», тому перейменування Кіровограда матиме християнські мотиви.

Такі аргументи викликали протест у патріотично налаштованих сил. Голова Кіровоградської обласної спілки письменників Василь БОНДАР наголосив, що місто Єлисаветград отримало свою назву виключно через ідеологію піднесення царської Росії.

«Якщо ми повернемо цю назву, першим нам аплодуватиме з Москви Володимир ЖИРИНОВСЬКИЙ. Не можна так робити. Назвою Єлисаветград ми утверджуємо Хохляндію. Потрібна українська патріотична назва, наприклад, Златопіль», - заявив письменник.

Більшість учасників громадських слухань, які виступали, відзначали необхідність проведення місцевого референдуму з даного питання.

В прес-службі Кіровоградської міської ради повідомили, що результати слухань будуть проаналізовані, після чого депутати визначать подальші дії. Це може бути оголошення референдуму, направлення до Верховної Ради подання про перейменування обласного центру чи його перейменування рішенням місцевої сесії.