Акції Procter & Gamble за дві хвилини втратили 35% вартості

Вчорашні торги на Уолл-стріт, поза сумнівом, увійдуть до підручників історії під назвою чергового "чорного четверга": за декілька хвилин індекс Dow Jones звалився майже на 1000 пунктів, індекс S&P 500 втратив відразу 8,6%. Про це пише newsru. За оцінкою компанії Wilshire International, що займається статистикою на Уолл-стріт, за 15 хвилин ринок втратив більше 1 трлн доларів. "Це був найбільший обвал індексу Dow Jones industrial average за всю його історію", - відзначає сайт CNN Money.

Новини, що стосувалися Греції і пасивності ЄЦБ, вже були відіграні ринком до 14.42 за місцевим часом в США, коли індекс раптово увійшов в піке. До 14.47 Dow Jones Industrial Average опустився до відмітки в 10 000 пунктів, втративши 998,5 пункта. До цього найзначнішим падінням за день в історії індексу було 29 вересня 2008 року, коли Dow Jones провалився на 777,68 пункта.

Акції багатьох компаній раптово знецінилися. Так, цінні папери Accenture PLC або Boston Beer Co. втратили майже 100% своїй вартості: їх віддавали за пенні. Індексні фонди, паї яких обертаються на біржі, вмить випарувалися. Наприклад, акції фонду iShares Russell 1000 Value Index Fund, капітал якого складав 9,5 млрд доларів, подешевшали з 59 доларів до 8 центів. Акції Procter & Gamble, однієї з найстабільніших "блакитних фішок" на ринку, за дві хвилини втратили 35% вартості. "Все трапилося настільки швидко, неначе торпеда пролетіла. Це було пекло", - говорить старший стратег T3 Capital Management Скотт Редлер.

До вечора з`явилася версія, що ринок увів в штопор один-єдиний трейдер Citigroup через випадкову помилку. "Кожен припускав, що обвал Dow Jones на 998 пунктів у четвер відобразив побоювання з приводу можливого дефолту суверенного боргу Греції. Але у міру оздоровлення ринку ближче до дзвону на закриття трейдер на головному дилінгу випадково ввів команду на продаж ф`ючерсів на 16 млрд доларів замість 16 млн. доларів, як він того хотів, увергнувши ринок в хаос", - пише веб-сайт Forbes. Тобто, трейдер Citigroup, що брав участь в електронних торгах, переплутав першу букву в словах "billion" і "million".

Проте Citigroup вже випустив заяву, в якій говориться, що "у них немає доказів, що Citi був залучений в які-небудь помилкові транзакції".

Деякі аналітики допускають, що обвал ринку міг бути спровокований кимось з крупних гравців. Наприклад, фірми, що використовують комп`ютерні програми, щоб здійснювати величезні обсяги торгів за секунди, могли прискорити загальне падіння.